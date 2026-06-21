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21 июня, 09:30

Происшествия

5 человек погибли в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Испарта

5 человек погибли в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Испарта

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5 человек погибли и еще 25 получили ранения в результате аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта. Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на автодороге Испарта – Конья. Водитель автобуса потерял управление из-за сильного дождя, говорят местные власти. По предварительным данным, граждан России среди пострадавших в этой аварии нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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