5 человек погибли в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Испарта

5 человек погибли и еще 25 получили ранения в результате аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта. Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на автодороге Испарта – Конья. Водитель автобуса потерял управление из-за сильного дождя, говорят местные власти. По предварительным данным, граждан России среди пострадавших в этой аварии нет.

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