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21 июня, 09:15

Политика

Трамп предупредил, что США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Трамп предупредил, что США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

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США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не заключат мирную сделку. Об этом предупредил американский президент Дональд Трамп.

В Иране в ответ пригрозили прекращением энергопоставок в случае, если штаты не будут выполнять свои обязательства, прописанные в меморандуме о взаимопонимании. Резкими заявлениями стороны обменялись накануне старта судьбоносных переговоров. Делегация Ирана уже прибыла в швейцарский Цюрих, где должен начаться первый раунд диалога. Туда же вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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