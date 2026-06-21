Трамп предупредил, что США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не заключат мирную сделку. Об этом предупредил американский президент Дональд Трамп.

В Иране в ответ пригрозили прекращением энергопоставок в случае, если штаты не будут выполнять свои обязательства, прописанные в меморандуме о взаимопонимании. Резкими заявлениями стороны обменялись накануне старта судьбоносных переговоров. Делегация Ирана уже прибыла в швейцарский Цюрих, где должен начаться первый раунд диалога. Туда же вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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