Вейпы и электронные сигареты могут приводить к поражению легочной ткани и развитию дыхательной недостаточности. На первых этапах человек может не ощущать изменений в самочувствии, рассказала врач-терапевт, пульмонолог, аллерголог Элла Ильина.

По словам специалиста, при регулярном употреблении электронных сигарет негативные изменения в легких могут развиваться постепенно.

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