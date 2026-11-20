Вьетнам стал одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян на Новый год. Число путешественников в эту страну за год увеличилось вдвое, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Рост популярности связан с увеличением количества авиарейсов. Регулярные и чартерные рейсы во Вьетнам выполняют как минимум из 14 городов России. Среди популярных направлений – Нячанг, Дананг и Фукуок.

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