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31 октября, 17:00

Город

"Москва и окрестности": Сергиев Посад

"Москва и окрестности": Сергиев Посад

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В новом выпуске "Москва и окрестности" ведущая отправляется в Сергиев Посад, чтобы проверить, действительно ли город православных святынь может удивить не только историей, но и необычными сувенирами и гастрономическими открытиями.

Начав путешествие с Блинной горы и знакомства с историей русской матрешки, она исследует креативное пространство "Трикотажка", заглянет в ретрогараж и отправится на поиски вкусов прошлого.

Подробнее – в программе "Москва и окрестности".

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