"Москва и окрестности": Сергиев Посад

В новом выпуске "Москва и окрестности" ведущая отправляется в Сергиев Посад, чтобы проверить, действительно ли город православных святынь может удивить не только историей, но и необычными сувенирами и гастрономическими открытиями.

Начав путешествие с Блинной горы и знакомства с историей русской матрешки, она исследует креативное пространство "Трикотажка", заглянет в ретрогараж и отправится на поиски вкусов прошлого.

Подробнее – в программе "Москва и окрестности".

