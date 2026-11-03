Москвичи стали чаще ездить в Китай. Популярность этого направления выросла после введения безвизового режима.

Только за 2025 год количество туристических поездок увеличилось почти на треть. Поднебесную посетили 2,5 миллиона россиян.

В первом квартале 2026 года в Китае побывали почти 700 тысяч граждан. Растет и интерес китайских путешественников к России. За первое полугодие 2026 года из КНР приехало на 20% больше гостей, чем годом ранее.

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