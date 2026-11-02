Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 11:45

Туризм

Спрос на зарубежные поездки в ноябрьские праздники вырос среди москвичей на 20%

Спрос на зарубежные поездки в ноябрьские праздники вырос среди москвичей на 20%

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Москвичи стали массово скупать двухэтажные дома на колесах

Спрос на короткие зарубежные поездки в ноябрьские праздники вырос среди москвичей на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили эксперты Российского союза туриндустрии.

Самыми популярными направлениями стали Армения, Грузия, Узбекистан, Белоруссия и Стамбул. Средняя стоимость такой поездки на несколько дней составляет от 35 до 40 тысяч рублей на человека с учетом дороги и проживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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