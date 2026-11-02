Спрос на зарубежные поездки в ноябрьские праздники вырос среди москвичей на 20%

Спрос на короткие зарубежные поездки в ноябрьские праздники вырос среди москвичей на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили эксперты Российского союза туриндустрии.

Самыми популярными направлениями стали Армения, Грузия, Узбекистан, Белоруссия и Стамбул. Средняя стоимость такой поездки на несколько дней составляет от 35 до 40 тысяч рублей на человека с учетом дороги и проживания.

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