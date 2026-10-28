Отели Подмосковья повысили цены на новогодние праздники

Подмосковные отели подняли цены на новогодние праздники, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Средняя стоимость ночи составила почти 12,5 тысячи рублей. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, ситуация еще может измениться, поскольку сезон продаж только начался.

Москва и область входят в пятерку самых востребованных направлений для поездок на Новый год. В топе также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

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