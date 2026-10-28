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28 октября, 12:45

Туризм

Отели Подмосковья повысили цены на новогодние праздники

Отели Подмосковья повысили цены на новогодние праздники

Российские туристы пожаловались на закрытие пляжей в ОАЭ

В РСТ сообщили, что россияне в Анталье не обращались с жалобами на смерч

В Анталье из-за смерча погибли 4 человека

На саммите "Россия – Африка" 22 страны будут представлены на уровне глав государств

Виза в Черногорию для россиян будет стоить около 3 тысяч рублей

РСТ не ожидает изменений для российских туристов из-за ситуации в Сербии

РСТ не получал жалоб от российских туристов на загрязнение пляжей в ОАЭ

В АТОР заявили, что массовые акции в Белграде не повлияли на отдых российских туристов

Виза в Черногорию для россиян будет стоить 35 евро

Подмосковные отели подняли цены на новогодние праздники, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Средняя стоимость ночи составила почти 12,5 тысячи рублей. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, ситуация еще может измениться, поскольку сезон продаж только начался.

Москва и область входят в пятерку самых востребованных направлений для поездок на Новый год. В топе также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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