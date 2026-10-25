Москва возглавила рейтинг направлений для поездок на ноябрьские выходные

Самым популярным направлением на ноябрьские выходные остается Москва, на которую приходится 19% бронирований. В числе востребованных городов также Санкт-Петербург и Казань.

Средняя продолжительность проживания в отелях составляет 2–3 ночи, а стоимость суток в популярных направлениях достигает примерно 6,5 тысячи рублей. В столице цены в среднем составляют около 7 тысяч рублей за ночь.

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