Туроператоры отметили спрос среди россиян на экскурсии продолжительностью до четырех дней

Москвичи планируют короткие поездки на ноябрьские выходные и школьные осенние каникулы. По данным Российского союза туриндустрии, популярностью пользуются пакетные предложения и экскурсионные программы на два-четыре дня.

Среди востребованных направлений внутри страны эксперты называют Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Карелию. Для зарубежного отдыха туристы выбирают более теплые страны, в том числе Египет, Таиланд и Вьетнам.

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