Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 09:45

Туризм

Туроператоры отметили спрос среди россиян на экскурсии продолжительностью до четырех дней

Туроператоры отметили спрос среди россиян на экскурсии продолжительностью до четырех дней

Эксперт объяснил, как действовать туристам при овербукинге в отеле

Сотни туристов не смогли выехать из России из-за фото с ретушью на загранпаспорт

"Спецреп": испорченный отпуск

Черногория введет визы для россиян с 1 ноября

Москвичам рассказали о вариантах отдыха с детьми на каникулах

Москвичам рассказали, где провести осенние каникулы за городом

Сотням россиян не вернули деньги за отмененную бронь в отеле на Черном море

Родителям напомнили о новых правилах при отдыхе за рубежом с детьми

Туроператоры зафиксировали повышенный спрос на вылеты с октября по ноябрь

Москвичи планируют короткие поездки на ноябрьские выходные и школьные осенние каникулы. По данным Российского союза туриндустрии, популярностью пользуются пакетные предложения и экскурсионные программы на два-четыре дня.

Среди востребованных направлений внутри страны эксперты называют Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Карелию. Для зарубежного отдыха туристы выбирают более теплые страны, в том числе Египет, Таиланд и Вьетнам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоПолина Брабец

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика