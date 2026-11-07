Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" прошел в Москве

В Москве подвели итоги международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный Ангел". В этом году зрителям представили около 150 фильмов из 11 стран, в конкурсную программу вошли 102 работы, в том числе 36 дебютных картин.

Главный приз получил фильм "Филателия" режиссера Натальи Назаровой, рассказывающий о девушке с ДЦП. В рамках фестиваля также прошли благотворительные кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы.

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