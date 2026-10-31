"Откройте, Давид": Лариса Рубальская

Лариса Рубальская – одна из самых известных поэтесс современности. Она сотрудничала с такими композиторами, как Давид Тухманов, Вячеслав Добрынин, Сергей Березин, Игорь Крутой, Аркадий Укупник, Виктор Чайка. Песни на ее стихи исполняли певицы Ирина Аллегрова, Валентина Толкунова, Валерия, Алсу и многие другие. Рубальская активно гастролирует по стране с концертами. Она признается, что ее всегда тепло встречают зрители, дарят подарки и даже приносят еду.

Как сегодня живет популярный автор? Чем вдохновляется? Зачем народная артистка России ведет блог в соцсетях? Как она относится к трансформации русского языка? Какой эпиграф Лариса Алексеева написала бы к собственной судьбе?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".