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31 октября, 15:00

Культура

"Откройте, Давид": Лариса Рубальская

"Откройте, Давид": Лариса Рубальская

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Лариса Рубальская – одна из самых известных поэтесс современности. Она сотрудничала с такими композиторами, как Давид Тухманов, Вячеслав Добрынин, Сергей Березин, Игорь Крутой, Аркадий Укупник, Виктор Чайка. Песни на ее стихи исполняли певицы Ирина Аллегрова, Валентина Толкунова, Валерия, Алсу и многие другие. Рубальская активно гастролирует по стране с концертами. Она признается, что ее всегда тепло встречают зрители, дарят подарки и даже приносят еду.

Как сегодня живет популярный автор? Чем вдохновляется? Зачем народная артистка России ведет блог в соцсетях? Как она относится к трансформации русского языка? Какой эпиграф Лариса Алексеева написала бы к собственной судьбе?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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