Около 350 собак и кошек представили на благотворительном фестивале WOOF

В поисках своего человека: на территории креативного пространства "Хлебозавод" прошел благотворительный фестиваль WOOF. Будущих хозяев здесь ждали около ста собак и более 250 кошек. Это питомцы из 39 приютов, работающих в Москве, Подмосковье, а также Тульской и Калужской областях.

Посетители получили возможность не только познакомиться с животными, но и проконсультироваться у специалистов по вопросам грамотной адаптации, ухода и воспитания четвероногих друзей.

Кроме того, на фестивале работал пункт сбора помощи. Те, кто пока не готов взять питомца домой, могли передать в приюты корма, лакомства, лекарства, игрушки и другие нужные вещи.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на первом дне фестиваля и узнала истории его участников.