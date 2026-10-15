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15 октября, 07:15

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Москва вошла в пятерку регионов России с лучшими показателями по экологии

Москва вошла в пятерку регионов России с лучшими показателями по экологии

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Москва вошла в пятерку регионов России с лучшими экологическими показателями. Такие данные приведены в докладе Агентства стратегических инициатив. Одним из примеров городской среды стали пруды музея-заповедника "Царицыно", где обитают огари, мандаринки, утки и лебеди.

Осенью огари с рыжим оперением особенно заметны на фоне золотой листвы. По словам орнитолога Елены Черновой, птицы начали расселяться по Москве после того, как в Московском зоопарке перестали подрезать им крылья. Сейчас огари занимают второе место по численности среди уток в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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