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13 октября, 12:00

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Москва вошла в тройку самых освещенных мегаполисов мира

Москва вошла в тройку самых освещенных мегаполисов мира

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Москва вошла в тройку самых освещенных мегаполисов мира. Ежедневно улицы и общественные пространства столицы освещают более 1 миллиона светильников, работой которых управляют менее 20 человек.

Программа обновления уличного освещения стартовала в 2011 году. Сейчас почти 60% уличных светильников в городе работают на светодиодах, которые позволяют экономить до 30% электроэнергии и служат около 12 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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