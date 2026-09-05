Москвичам рассказали, как городские исторические объекты получают вторую жизнь

Еще недавно многие территории столицы выполняли только одну функцию: вокзалы были местами отправления, промышленные зоны – закрытыми производственными площадками, а река часто оставалась границей между районами. Как эти пространства получают сегодня новое назначение, расскажет Москва 24.

Сочетание двух задач

Фото: Градостроительный комплекс Москвы. Владимир Ефимов

Современная градостроительная политика Москвы строится на сочетании двух задач: сохранить объекты, которые являются частью истории города, и адаптировать их к требованиям XXI века. Одновременно территории, которые долгое время не использовались в полной мере, превращаются в новые центры развития – научные, транспортные, общественные.

Так меняется не только архитектурный облик столицы – меняется повседневная жизнь москвичей: сокращаются расстояния между районами, появляются новые маршруты, открываются пространства для работы, отдыха и образования.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, именно такие проекты становятся будущими точками притяжения города.

"У нас огромное количество масштабных проектов. Новыми местами притяжения внимания станут и Национальный центр "Россия", и огромный образовательный кластер на территории Коммунарки, который включает в себя новый кампус МГТУ "СТАНКИН", суперколледж и фондохранилище с музейным пространством", – отметил он.

Ленинградский вокзал

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Один из самых показательных примеров такого подхода – Ленинградский вокзал. Построенный в середине XIX века, он по сей день является одним из главных транспортных символов Москвы. Но современный город предъявляет к вокзалам новые требования: они должны быть не только красивыми историческими зданиями, но и удобными транспортными узлами.

Во время реконструкции специалисты сохранили архитектурный облик здания, восстановили исторические элементы, одновременно полностью обновили внутреннее пространство и добавили цифровую навигацию. Площадь пространства для ожидания увеличилась втрое, появилось более тысячи посадочных мест, а пассажирский путь до метро стал короче и комфортнее – теперь пересадка занимает около минуты в едином теплом контуре.

Главным украшением его светового зала стали мозаичные панно с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга общей площадью более 800 квадратных метров. На четвертом этаже появился музей, рассказывающий историю здания и железнодорожного сообщения между двумя столицами.

Бывшая промзона – новый центр науки и технологий

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Еще один пример преобразования Москвы – территория бывшего завода имени М. В. Хруничева. Раньше это была закрытая промышленная площадка, а сегодня здесь построили Национальный космический центр имени Первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой.

Комплекс стал примером того, как территория с индустриальным прошлым может получить совершенно новую роль. Здесь разместятся организации ракетно-космической отрасли, будут работать тысячи специалистов, появится новая научная и деловая среда. Архитектурной доминантой центра стала 288-метровая башня в форме ракеты. Но главное значение проекта – не только в его внешнем облике. Он меняет сам район: бывшая промышленная территория становится одним из центров развития Москвы.

Чтобы новый объект был полноценно встроен в городскую ткань, потребовалось создать новые транспортные связи.

Мосты, которые изменили карту города

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Еще несколько лет назад Филевская и Мнёвниковская поймы были территориями, которые разделяла Москва-река. Жителям приходилось выбирать более длинные маршруты, чтобы попасть в соседние районы. Сегодня новые мосты изменили эту ситуацию.

Гагаринский мост стал первым важным шагом в создании новой транспортной связи. Сооружение в створе улицы Мясищева соединило территории по разные стороны реки и обеспечило удобный доступ к Национальному космическому центру.

Четырехполосный мост длиной 231 метр стал не только частью транспортной системы, но и новым элементом городской архитектуры. Его яркие конструкции и подсветка сделали сооружение заметным ориентиром на западе столицы.

Продолжением этой работы стал мост Академика Королева, который связал Филевский Парк с Шелепихинской набережной.

До его появления территории по разные стороны Москвы-реки фактически существовали обособленно. Новый мост длиной 315 метров обеспечил прямую связь между районами, создал новый маршрут к Национальному космическому центру и позволил перераспределить транспортные потоки.

Сооружение рассчитано на шесть полос движения, а для пешеходов и велосипедистов здесь предусмотрены широкие зоны. При строительстве применили сложные инженерные решения: пролетное строение надвигали на временные опоры, не останавливая судоходство по Москве-реке.

Сегодня эти мосты показывают, как один объект может изменить восприятие территории. Там, где раньше были разделенные пространства, появляется единый городской маршрут.

От промышленных берегов – к городским набережным

Фото: Градостроительный комплекс Москвы

Еще один пример того, как меняется отношение к пространству Москвы, – развитие территорий вдоль реки. Раньше многие участки береговой линии были связаны с промышленностью и инфраструктурой и фактически оставались закрытыми для жителей. Сегодня город возвращает эти территории людям.

Так произошло с участком Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. Здесь появился 825-метровый благоустроенный участок, который стал частью единого семикилометрового маршрута вдоль воды.

Из территории, которая прежде не использовалась как общественное пространство, набережная превратилась в место для прогулок, спорта и отдыха. Здесь появились пешеходные и велосипедные маршруты, зоны для комфортного пребывания, а новый причал "Береговой" связал эту часть города с речным транспортом.

При этом развитие набережных требует не только архитектурных решений, но и сложной инженерной работы. Специалисты укрепили берег, создали надежную защиту от размыва и подготовили территорию для долгосрочной эксплуатации.

Теперь река становится не границей между районами, а частью городской среды – пространством, которое объединяет людей.

Возвращение символов Москвы

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Сохранение наследия – это не только реставрация зданий. Иногда исторический объект необходимо полностью адаптировать к новым требованиям, чтобы он мог продолжать жить в современном городе.

Так произошло с Большим лыжным трамплином К-75 на Воробьевых горах. Построенный в середине прошлого века объект долгое время был одним из символов спортивной Москвы, но со временем потребовал обновления.

После реконструкции трамплин получил современную инфраструктуру и возможность принимать соревнования высокого уровня. При этом специалисты сохранили его роль как важной части исторического ландшафта Воробьевых гор.

Особенность проекта заключалась в сложных условиях строительства: объект расположен на крутом склоне, поэтому при работах применялись специальные инженерные решения. В результате территория получила не просто обновленное сооружение, а современное спортивное пространство, доступное для новых поколений спортсменов и жителей города.

От привычного медкорпуса – к комплексу будущего

Фото: Градостроительный комплекс Москвы

Еще одно направление развития Москвы – создание объектов, которые напрямую влияют на качество жизни людей.

История многих городских учреждений связана с постепенным развитием: сначала появлялись первые корпуса, затем они расширялись вместе с потребностями города. Сегодня новый этап этого развития связан с внедрением современных технологий и созданием комплексов нового поколения.

Такой проект реализуется на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Новый медицинский комплекс площадью более 160 тысяч квадратных метров станет продолжением истории одного из главных учреждений экстренной помощи в стране. Здесь разместятся высокотехнологичные операционные, современные диагностические отделения и необходимая инфраструктура для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами.

Архитектура нового корпуса также отражает идею современного города: здание станет не только функциональным медицинским объектом, но и частью городской среды благодаря выразительному фасаду и световому арт-объекту в виде пульсирующего сердца.