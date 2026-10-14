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14 октября, 20:45

Общество

Московский таксист спас потерявшегося пуделя и вернул его хозяйке

Московский таксист спас потерявшегося пуделя и вернул его хозяйке

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Московский таксист спас потерявшегося пуделя. Во время поездки по частному сектору он увидел собаку, которая бегала без присмотра. По словам водителя, когда он вышел из машины, пес сам пошел к нему на руки.

В машине таксист обнаружил на шее собаки адресник с номером телефона и именем. Он позвонил, трубку взяла хозяйка. Она подтвердила, что это их собака, и попросила отвезти ее по адресу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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