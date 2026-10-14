14 октября, 20:45Общество
Московский таксист спас потерявшегося пуделя и вернул его хозяйке
Московский таксист спас потерявшегося пуделя. Во время поездки по частному сектору он увидел собаку, которая бегала без присмотра. По словам водителя, когда он вышел из машины, пес сам пошел к нему на руки.
В машине таксист обнаружил на шее собаки адресник с номером телефона и именем. Он позвонил, трубку взяла хозяйка. Она подтвердила, что это их собака, и попросила отвезти ее по адресу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.