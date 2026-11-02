Екатерина Мизулина усомнилась в уместности "Литрейва" в Ленинской библиотеке

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина усомнилась в уместности литературного рейва в Российской государственной библиотеке. Она также выразила опасения за сохранность исторических интерьеров и культурного наследия и поинтересовалась отношением министерства культуры к мероприятию.

В самой библиотеке сообщили, что посетители остались довольны, а инцидентов не зафиксировали. Билеты на рейв раскупили за два часа, а мероприятие привлекло несколько тысяч новых держателей читательских абонементов.

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