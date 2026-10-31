В Москве открылся благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел"

В Москве стартовал 23-й Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел".

Торжественная церемония открытия состоялась в кинотеатре Музея Победы, где пройдут все показы. Вход для зрителей свободный.

В программу вошли 156 фильмов из 11 стран, в том числе Италии, Франции, Ирана, Канады и Китая. Помимо кинопоказов, для гостей организуют встречи и лекции с режиссерами и известными блогерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.