31 октября, 22:15Культура
В Москве открылся благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел"
В Москве стартовал 23-й Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел".
Торжественная церемония открытия состоялась в кинотеатре Музея Победы, где пройдут все показы. Вход для зрителей свободный.
В программу вошли 156 фильмов из 11 стран, в том числе Италии, Франции, Ирана, Канады и Китая. Помимо кинопоказов, для гостей организуют встречи и лекции с режиссерами и известными блогерами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.