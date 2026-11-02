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02 ноября, 06:25

Культура

"Новости дня": кинофорум в рамках недели "Народы России" стартует в Москве 2 ноября

"Новости дня": кинофорум в рамках недели "Народы России" стартует в Москве 2 ноября

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В Москве 2 ноября стартует кинофорум в рамках Международной недели "Народы России". В программу вошли документальные и художественные фильмы об истории, культуре и традициях народов страны.

В первый день зрителям покажут фильмы Русского географического общества о природном и культурном наследии России. Кроме того, обсудят Крайний Север, Байкал, антарктическая станция "Восток" и динозавры.

Показы пройдут в кинотеатрах сети "Москино", в том числе в "Марсе" в Алтуфьевском районе и "Туле" в Печатниках. Также фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах "Эльбрус", "Сатурн", "Салют", "Спутник" и "Юность".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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