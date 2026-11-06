Мюзикл "Все будет Челентано" представят в Театре МДМ 6 ноября

В Москве 6 ноября состоится премьера мюзикла "Все будет Челентано" с участием актера и комика Александра Реввы. Постановку покажут на большой сцене Театра МДМ.

В основе спектакля – 20 хитов итальянской и французской поп-музыки в современном оркестровом звучании. По сюжету скромный служащий Дима Истомин обещает привезти комсомолке Рите на День города самого Адриано Челентано. История любви и успеха разворачивается в атмосфере кинокомедий 1970–1980-х годов.

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