Выставка "Православная Русь" приняла первых посетителей

В столичном "Манеже" открылась выставка "Православная Русь. Христианские традиции. Наши дни". Экспозиция объединила более 500 произведений современного церковного искусства, живописи и ювелирного мастерства со всей страны.

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что выставка стала не только культурным событием, но и свидетельством связи с историей и духовными истоками.

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