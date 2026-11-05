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05 ноября, 15:30

Культура

Выставка "Православная Русь" приняла первых посетителей

Выставка "Православная Русь" приняла первых посетителей

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В столичном "Манеже" открылась выставка "Православная Русь. Христианские традиции. Наши дни". Экспозиция объединила более 500 произведений современного церковного искусства, живописи и ювелирного мастерства со всей страны.

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что выставка стала не только культурным событием, но и свидетельством связи с историей и духовными истоками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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