Историческая лента "Рождение империи" возглавила российский прокат за выходные

Российский кинопрокат подвел итоги проката выходных, и борьба за внимание зрителя получилась интересной. Петр Первый покорил большой экран – историческая лента "Рождение империи" возглавила российский прокат. За дебютный уик-энд фильм, где играют актеры Милош Бикович, Юлия Пересильд, собрал 236 миллионов рублей в России и странах СНГ.

Серебро – у детской картины "Чудо-Юдо", в которой сыграли актеры Сергей Безруков и Виктория Исакова. Проект собрал 140 миллионов рублей. Совсем немного отстала "Сказка о потерянном времени" с актерами Иваном Охлобыстиным и Александром Лыковым – она заработала 130 миллионов.

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