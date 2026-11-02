Эксперт прокомментировала споры вокруг "Литературного рейва" в библиотеке в Москве

Литературные вечера с участием поэтов, художников и артистов на протяжении веков были обычной практикой в творческой среде. Об этом заявила главный редактор программы "Сити" Евгения Смурыгина, комментируя споры вокруг рейва в Российской государственной библиотеке.

"Литературный рейв" собрал около 3 тысяч человек. Критики усомнились в уместности вечеринки в библиотеке, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила опасения за сохранность культурного наследия.

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