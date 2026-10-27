Кинокритик Голубчиков объяснил появление приоритетных тем для господдержки фильмов

Минкульт определил 13 приоритетных тем для господдержки фильмов в 2027 году. Что вошло в список и как это повлияет на репертуар российских кинотеатров, разбиралась Москва 24.
Внимание на экран
Министерство культуры России предложило утвердить перечень приоритетных тем для господдержки отечественного кинопроизводства в 2027 году. В проект приказа вошли 13 направлений, из которых 10 сохранились с 2026-го.
Среди постоянных – "Культура России", которое охватывает темы традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотизма, фильмы о выдающихся личностях и достижениях в науке, культуре, истории и спорте. Тема "Историческое просвещение" связана с уроками памяти, противодействием фальсификации истории, борьбой с идеологией терроризма, экстремизма, нацизма и фашизма, а также памятью о защитниках Отечества.
Направление "Россия – современное, стабильное и безопасное государство" включает проекты о возможностях самореализации в стране, популяризацию достижений науки и технологий, активную гражданскую позицию и образ будущего страны. "Кинолетопись" сосредоточена на развитии и традициях регионов, включая Малороссию, Дальний Восток и Арктику, туристической привлекательности и жизни в малых городах.
Тема "Героизм и самоотверженность воинов" рассказывает о роли казачества, интернациональных батальонов и ветеранов в ходе СВО, их интеграции в мирную жизнь, а также о миротворческой миссии РФ. "Внешнеполитические победы России" посвящены успехам внешней разведки, стабилизации международных отношений, защите соотечественников за рубежом и продвижению российской культуры.
Кроме того, в списке сохранилось направление "Десятилетие детства" (защита семьи и детей, поддержка традиционных семейных ценностей, образ многодетной семьи и пропаганда здорового образа жизни), "Школа и институт как этапы развития личности" (роль педагогов и наставников, популяризация волонтерства и важных профессий – врачей, спасателей, инженерных и рабочих специальностей), "Общество без границ: самореализация людей" (самореализация людей с ограниченными возможностями здоровья, добровольчество и активное долголетие), а также "Экранизация классики" (адаптация произведений русской классической литературы и образов фольклора, в том числе методами анимации).
При этом в 2027 году список пополнился тремя темами. В частности, "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации" подразумевает гармонизацию межнациональных отношений, укрепление дружбы между народами страны, а также сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния РФ с акцентом на ценность национального и межконфессионального единства.
Второе новое направление – "Технологии для человека". Кинематографистам предлагается осветить вопросы цифровой грамотности, кибербезопасности, противодействия цифровому мошенничеству и деструктивному контенту.
Третьим новым пунктом стало "Экологическое благополучие". Оно предполагает освещение защиты природных ресурсов и территорий, экологического волонтерства, поддержания экосистем, а также развития особо охраняемых природных территорий РФ.
Простор для творчества
Фильмы финансирует не только Минкульт, но и, например, Российский фонд прямых инвестиций, Институт развития интернета. Кроме того, кино в стране снимается на частные деньги, напомнила в беседе с Москвой 24 президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова.
Чтобы получить прокатное удостоверение, фильм в любом случае должен соответствовать федеральным законам, в том числе о ценностях, уточнила она.
Озвученные приоритетные темы связаны с тем, что ведомство призвано продвигать российскую культуру внутри государства и за его пределами, рассказал Москве 24 кинокритик Александр Голубчиков. По его словам, цели в проекте приказа вполне естественные: культурное наследие, память и все, что с этим связано.
"Но если говорить о влиянии российской культуры на мировую, нам необязательно снимать какое-нибудь жесткое биографическое кино. Мы вполне можем создать фильм, например, про Чайковского или про то, как русский балет повлиял на весь мир", – добавил он.
Тема необязательно может быть главной в картине, но в ней должно присутствовать нечто в соответствии с пожеланиями министерства, пояснил специалист.
При этом связанный с государством "Фонд кино" финансирует картины, ориентированные на более широкого зрителя и кассовый потенциал. Требования для них прописаны в федеральном законе и в первую очередь касаются поддержки традиционных ценностей.
"Там нет никакой необходимости рассказывать про влияние нашей культуры на зарубежье и выполнять все остальные пункты", – уточнил Голубчиков.
Также в России есть частные инвесторы, которые успешно показывают, что без госфинансирования можно зарабатывать на прокате огромные деньги. Поэтому у продюсеров возникает выбор: либо снимать за государственный счет то, что выгодно стране, либо за свой то, что считаешь нужным в рамках закона, резюмировал эксперт.