Кинокритик Голубчиков объяснил появление приоритетных тем для господдержки фильмов

Минкульт определил 13 приоритетных тем для господдержки фильмов в 2027 году. Что вошло в список и как это повлияет на репертуар российских кинотеатров, разбиралась Москва 24.

Внимание на экран

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Министерство культуры России предложило утвердить перечень приоритетных тем для господдержки отечественного кинопроизводства в 2027 году. В проект приказа вошли 13 направлений, из которых 10 сохранились с 2026-го.

Среди постоянных – "Культура России", которое охватывает темы традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотизма, фильмы о выдающихся личностях и достижениях в науке, культуре, истории и спорте. Тема "Историческое просвещение" связана с уроками памяти, противодействием фальсификации истории, борьбой с идеологией терроризма, экстремизма, нацизма и фашизма, а также памятью о защитниках Отечества.

Направление "Россия – современное, стабильное и безопасное государство" включает проекты о возможностях самореализации в стране, популяризацию достижений науки и технологий, активную гражданскую позицию и образ будущего страны. "Кинолетопись" сосредоточена на развитии и традициях регионов, включая Малороссию, Дальний Восток и Арктику, туристической привлекательности и жизни в малых городах.

Тема "Героизм и самоотверженность воинов" рассказывает о роли казачества, интернациональных батальонов и ветеранов в ходе СВО, их интеграции в мирную жизнь, а также о миротворческой миссии РФ. "Внешнеполитические победы России" посвящены успехам внешней разведки, стабилизации международных отношений, защите соотечественников за рубежом и продвижению российской культуры.

Кроме того, в списке сохранилось направление "Десятилетие детства" (защита семьи и детей, поддержка традиционных семейных ценностей, образ многодетной семьи и пропаганда здорового образа жизни), "Школа и институт как этапы развития личности" (роль педагогов и наставников, популяризация волонтерства и важных профессий – врачей, спасателей, инженерных и рабочих специальностей), "Общество без границ: самореализация людей" (самореализация людей с ограниченными возможностями здоровья, добровольчество и активное долголетие), а также "Экранизация классики" (адаптация произведений русской классической литературы и образов фольклора, в том числе методами анимации).

При этом в 2027 году список пополнился тремя темами. В частности, "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации" подразумевает гармонизацию межнациональных отношений, укрепление дружбы между народами страны, а также сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния РФ с акцентом на ценность национального и межконфессионального единства.

Второе новое направление – "Технологии для человека". Кинематографистам предлагается осветить вопросы цифровой грамотности, кибербезопасности, противодействия цифровому мошенничеству и деструктивному контенту.

Третьим новым пунктом стало "Экологическое благополучие". Оно предполагает освещение защиты природных ресурсов и территорий, экологического волонтерства, поддержания экосистем, а также развития особо охраняемых природных территорий РФ.

Простор для творчества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Фильмы финансирует не только Минкульт, но и, например, Российский фонд прямых инвестиций, Институт развития интернета. Кроме того, кино в стране снимается на частные деньги, напомнила в беседе с Москвой 24 президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова.





Наталия Примакова президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Возможности производить то, что хочет творец, есть. Другой вопрос, получит ли фильм прокатное удостоверение. Его выдает Минкульт, и будет ли он руководствоваться приоритетными темами, принимая решение, – вопрос, на который у меня пока нет ответа. Снять фильм – это одно, а допустить его к экрану – другое.

Чтобы получить прокатное удостоверение, фильм в любом случае должен соответствовать федеральным законам, в том числе о ценностях, уточнила она.

Озвученные приоритетные темы связаны с тем, что ведомство призвано продвигать российскую культуру внутри государства и за его пределами, рассказал Москве 24 кинокритик Александр Голубчиков. По его словам, цели в проекте приказа вполне естественные: культурное наследие, память и все, что с этим связано.

"Но если говорить о влиянии российской культуры на мировую, нам необязательно снимать какое-нибудь жесткое биографическое кино. Мы вполне можем создать фильм, например, про Чайковского или про то, как русский балет повлиял на весь мир", – добавил он.

Тема необязательно может быть главной в картине, но в ней должно присутствовать нечто в соответствии с пожеланиями министерства, пояснил специалист.





Александр Голубчиков кинокритик Кроме того, ведомство финансирует дебютные фильмы, работы независимых компаний, ориентированных на фестивали, анимацию. Для такого небольшого дебютного кино Минкульт имеет право выставлять такие требования.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При этом связанный с государством "Фонд кино" финансирует картины, ориентированные на более широкого зрителя и кассовый потенциал. Требования для них прописаны в федеральном законе и в первую очередь касаются поддержки традиционных ценностей.

"Там нет никакой необходимости рассказывать про влияние нашей культуры на зарубежье и выполнять все остальные пункты", – уточнил Голубчиков.

Также в России есть частные инвесторы, которые успешно показывают, что без госфинансирования можно зарабатывать на прокате огромные деньги. Поэтому у продюсеров возникает выбор: либо снимать за государственный счет то, что выгодно стране, либо за свой то, что считаешь нужным в рамках закона, резюмировал эксперт.

