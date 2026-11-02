Участник "Литературного рейва" в библиотеке в Москве рассказал, как прошла вечеринка

"Литературный рейв" прошел в Российской государственной библиотеке, бывшей Ленинской библиотеке, 31 октября. Такие рейвы становятся мировым трендом. В Санкт-Петербурге, например, в библиотеке "Ржевская" еще в июне устраивали вечеринку с коротким метром, диджей-сетами и виртуальными играми.

Сама "Ленинка" за полгода до этого принимала у себя джазовое трио "Элегия". Разница – в громкости. Первопроходцами стали организаторы легендарного "Гагарин-пати" на ВДНХ. Рейв-вечеринка космического масштаба прошла 35 лет назад. В VIP-зале даже сидел космонавт Алексей Леонов.

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