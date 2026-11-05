Актеры объяснили, чем вызван успех повторного проката "Сумерек" в России

Вампирская сага "Сумерки" вернулась в российские кинотеатры с большим триумфом. Подобного не видели со времен "Аватара" – билеты раскупаются молниеносно, пользователи соцсетей активно обсуждают событие. Возвращение картины в российский прокат стало лучшим по сборам за всю историю.

Чем вы объясните успех Сумерек? Почему поклонники все равно ходят смотреть фильм в кинотеатрах? Может просто смотреть больше нечего? С чего все началось? Почему выбрали роль вампира? Сколько раз пересматриваете сагу, чтобы вжиться в роль?

На эти вопросы в эфире телеканала Москва 24 ответили фанат саги, актер Николай Вяземский, известный в соцсетях как подражатель Эдварда Каллена, а также актриса Олеся Скоробогатых, перевоплощающаяся в Беллу Свон.