Театр комедии покажет спектакль "Собачье сердце"

Театр комедии 5 ноября представит спектакль "Собачье сердце" по повести писателя Михаила Булгакова. Постановка покажет новый взгляд на историю, которую все знают наизусть.

В свою очередь, Музей Москвы приглашает на выставку-альбом "Reflections" композитора, пианиста и музыканта Николы Мельникова. Проект проходит в ансамбле Провиантских складов и объединяет электронную музыку, свет, хореографию и интерактивные технологии.

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