МВД предупредило о мошенничестве с фальшивыми вакансиями. Злоумышленники размещают объявления о работе с высокой зарплатой и удаленным графиком, а под видом анкет и тестовых заданий рассылают вредоносные файлы.

После отклика соискателям предлагают бесплатное обучение, а затем убеждают вложить деньги в инвестиции. По данным МВД, мошенники стали использовать в качестве приманки не только биржи, но и маркетплейсы, сервисы бронирования и игровую индустрию.

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