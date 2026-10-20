Сергунина рассказала о бесплатных обучающих программах Московского инновационного кластера

Более 5 тысяч предпринимателей прошли бесплатные курсы Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Всего подготовлено 26 образовательных программ. Наибольшей популярностью пользуются курсы по оформлению патентов, привлечению инвесторов и управлению научными проектами. Сейчас открыт прием заявок еще на 17 курсов.

Обучение охватывает 5 направлений – от интеллектуальной собственности до продаж. По итогам выпускники получают документы о повышении квалификации.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

