Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп начали трехстороннюю встречу в государственной резиденции в китайском Шэньчжэне. В таком составе лидеры встречаются впервые.

Путин заявил, что у трех стран есть общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, в том числе ситуации на Украине. Также стороны планируют обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.

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