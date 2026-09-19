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19 сентября, 08:30

Транспорт

Новые выделенные полосы откроют на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

Новые выделенные полосы откроют на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

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Новые выделенные полосы откроют на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе. Их общая протяженность достигнет почти полкилометра, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На дублере Волоколамского шоссе время проезда автобусов и электробусов уменьшится вдвое – с 7 до 3,5 минуты. На съезде с Ленинградского шоссе наземный транспорт будет преодолевать участок за 5 минут вместо 17 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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