Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 08:30

Транспорт

Маршрут № 1098 запустили от станции метро "Алтуфьево" до остановки "Заречье-2"

Маршрут № 1098 запустили от станции метро "Алтуфьево" до остановки "Заречье-2"

Новые выделенные полосы откроют на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

Движение транспорта ограничат в центре столицы из-за Московского мотофестиваля

"Новости дня": Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят в Московскую область

"Новости дня": Октябрьский проспект в Троицке продлят и соединят с Калужским шоссе

"Аэрофлот" заказал 90 российских самолетов МС-21

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок в центр 19 сентября

Москвич занял место на парковке эвакуатором

Собянин: расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 сентября

В Москве от станции метро "Алтуфьево" до остановки "Заречье-2" запустили новый пригородный маршрут № 1098 проекта "Москва – область". Тариф фиксированный – 71 рубль по "Тройке" и 76 по банковской карте. Карта "Стрелка" не действует. Прикладывать карту нужно только на вход.

По абонементам "Единый" зоны "Пригород" поездки выгоднее до 60% в год. Также включены бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы. Школьникам и студентам предоставляются льготы по карте москвича. Льготникам Москвы и Подмосковья и лицам до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах проезд ничего не будет стоить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДарья ЕрмаковаАлина Комиссарова

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика