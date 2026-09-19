Маршрут № 1098 запустили от станции метро "Алтуфьево" до остановки "Заречье-2"

В Москве от станции метро "Алтуфьево" до остановки "Заречье-2" запустили новый пригородный маршрут № 1098 проекта "Москва – область". Тариф фиксированный – 71 рубль по "Тройке" и 76 по банковской карте. Карта "Стрелка" не действует. Прикладывать карту нужно только на вход.

По абонементам "Единый" зоны "Пригород" поездки выгоднее до 60% в год. Также включены бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы. Школьникам и студентам предоставляются льготы по карте москвича. Льготникам Москвы и Подмосковья и лицам до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах проезд ничего не будет стоить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

