17 сентября, 12:00Транспорт
"Новости дня": разметку изменили на трех перекрестках в районе Свиблово
На трех перекрестках в проезде Серебрякова в районе Свиблово изменили разметку. Транспортные потоки разделили, траектории движения стали четкими и понятными. Те, кто едет прямо, проезжают без лишних перестроений.
Жители отметили, что транспортный поток разгрузился, а время в пути сократилось. Общественный транспорт также в выигрыше благодаря выделенным полосам.
Подробнее – в программе "Новости дня".