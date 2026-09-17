"Новости дня": разметку изменили на трех перекрестках в районе Свиблово

На трех перекрестках в проезде Серебрякова в районе Свиблово изменили разметку. Транспортные потоки разделили, траектории движения стали четкими и понятными. Те, кто едет прямо, проезжают без лишних перестроений.

Жители отметили, что транспортный поток разгрузился, а время в пути сократилось. Общественный транспорт также в выигрыше благодаря выделенным полосам.

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