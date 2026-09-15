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15 сентября, 07:45

Транспорт

Областной маршрут № 358 перестал работать в Москве

Областной маршрут № 358 перестал работать в Москве

Отменен автобусный маршрут № 982 между станцией метро "Планерная" и Химками

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Областной маршрут № 358 перестал работать в Москве. Поэтому в Дептрансе рекомендуют пользоваться другим маршрутом из ЖК "Мякинино парк", а именно городским районным маршрутом № 354 до станции метро "Строгино".

Чтобы доехать до станции метро "Щукинская" можно совершить бесплатную пересадку на трамваи № 10 и 30, а также автобусы районного маршрута № 310 и социальных маршрутов № 137 и 640. Для активации бесплатной пересадки необходимо привязать свою карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Московский транспорт" или "Метро Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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