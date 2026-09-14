Минтранс РФ разрешит использовать передвижные линии для техосмотра в регионах

Передвижные диагностические линии для техосмотра разрешат использовать в регионах, где не хватает стационарных станций. Соответствующий проект приказа Минтранса РФ был опубликован.

В состав передвижной станции смогут входить фургон, прицеп или контейнер с необходимым оборудованием, включая тормозной стенд, дымомер и приборы для проверки фар. Такая линия сможет работать только в том же регионе, где расположен основной пункт оператора.

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