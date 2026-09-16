16 сентября, 12:30Транспорт
Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются 19 сентября
Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются в субботу, 19 сентября. Автобусы поедут в Мытищи – до поселков Вешки и Пироговский. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В рейсы выйдут новые машины, которые поступили в рамках крупной закупки 600 автобусов российского производства. Они оборудованы по стандартам московского транспорта для комфортных длительных поездок.
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