Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются 19 сентября

Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются в субботу, 19 сентября. Автобусы поедут в Мытищи – до поселков Вешки и Пироговский. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рейсы выйдут новые машины, которые поступили в рамках крупной закупки 600 автобусов российского производства. Они оборудованы по стандартам московского транспорта для комфортных длительных поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.