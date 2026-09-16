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16 сентября, 12:30

Транспорт

Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются 19 сентября

Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются 19 сентября

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Два новых маршрута проекта "Москва – область" откроются в субботу, 19 сентября. Автобусы поедут в Мытищи – до поселков Вешки и Пироговский. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рейсы выйдут новые машины, которые поступили в рамках крупной закупки 600 автобусов российского производства. Они оборудованы по стандартам московского транспорта для комфортных длительных поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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