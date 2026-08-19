Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 19 августа

Утром 19 августа интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла. Это следует из данных Ситуационного центра ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Волоколамском шоссе в сторону центра и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Бесединского моста, на ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером затруднения будут на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе станции метро "Авиамоторная" и на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта.

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