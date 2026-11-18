Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика присоединились к московской платформе "МосМедИИ". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Платформа помогает врачам анализировать медицинские снимки в 77 регионах России. К сервису подключены около 2,5 тысячи больниц. Доступ к нему медицинские учреждения получили в 2024 году. За время работы ИИ-сервисы проанализировали более 21 миллиона исследований.

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