Московские врачи спасли женщину, которую на отдыхе ужалила ядовитая медуза. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Щупальца задели ногу пациентки, после чего появились сильное жжение, нестерпимый зуд и отек. Местные доктора помочь не смогли. Вернувшись в Москву, пострадавшая обратилась к специалистам НИИ имени Склифосовского.

Врачи подобрали нужную терапию, включая препараты для снятия зуда и отека. Состояние пациентки улучшилось, и вскоре ее выписали домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.