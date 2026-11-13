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13 ноября, 06:30

Общество

Московские врачи спасли женщину, которую на отдыхе ужалила ядовитая медуза

Московские врачи спасли женщину, которую на отдыхе ужалила ядовитая медуза

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Московские врачи спасли женщину, которую на отдыхе ужалила ядовитая медуза. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Щупальца задели ногу пациентки, после чего появились сильное жжение, нестерпимый зуд и отек. Местные доктора помочь не смогли. Вернувшись в Москву, пострадавшая обратилась к специалистам НИИ имени Склифосовского.

Врачи подобрали нужную терапию, включая препараты для снятия зуда и отека. Состояние пациентки улучшилось, и вскоре ее выписали домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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