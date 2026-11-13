В Москве вручили награды почетным экономистам и работникам образования. Преподавателям и сотрудникам экономических факультетов и кафедр ведущих вузов столицы присвоили звания "Почетный экономист города Москвы", "Почетный работник образования" и другие награды столицы.

Церемония прошла в рамках комплекса мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню экономиста.

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