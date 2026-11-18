Владимир Путин посетил кампус совместного университета МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне. За 10 лет вуз стал частью российско-китайского академического взаимодействия.

Ранее на полях саммита АТЭС президент РФ провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе экономическое сотрудничество и ситуацию на Украине.

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