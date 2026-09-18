18 сентября, 17:45Город
В парке "Красная Пресня" обновят инфраструктуру для отдыха и спорта
В парке "Красная Пресня" в Москве обновят инфраструктуру для отдыха и спорта. Сейчас там готовят новые пешеходные зоны и прокладывают коммуникации под землей.
Специалисты восстанавливают исторический пруд-канал, укрепляют берега и готовят причал для лодочной станции и проката. В парке также появятся комплекс плавающих фонтанов с подсветкой, восемь арочных мостиков, падел-корты, зоны для йоги, обновленный скейт-парк, воркаут-зона и новая сцена.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.