В парке "Красная Пресня" обновят инфраструктуру для отдыха и спорта

В парке "Красная Пресня" в Москве обновят инфраструктуру для отдыха и спорта. Сейчас там готовят новые пешеходные зоны и прокладывают коммуникации под землей.

Специалисты восстанавливают исторический пруд-канал, укрепляют берега и готовят причал для лодочной станции и проката. В парке также появятся комплекс плавающих фонтанов с подсветкой, восемь арочных мостиков, падел-корты, зоны для йоги, обновленный скейт-парк, воркаут-зона и новая сцена.

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