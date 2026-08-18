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18 августа, 13:00

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Москвичей пригласили на программу ко Дню Государственного флага

Москвичей пригласили на программу ко Дню Государственного флага

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Ко Дню флага России в столице подготовили насыщенную программу, которая объединит более 200 культурных площадок. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

С 21 по 23 августа пройдут театральные постановки, показы исторических фильмов, лекции, экскурсии, викторины и творческие мастер-классы. Также горожане смогут послушать патриотические песни.

Все мероприятия будут посвящены истории страны и ее официальной символике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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