Более 200 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников

Из-за масштабной атаки беспилотников на Московский регион в трех аэропортах задержали более 200 рейсов. Во Внуково отменяются вылеты, главный вход для пассажиров, вылетающих за границу, перекрыт.

Люди ожидают вылета в терминалах, некоторые спят на полу. Один из рейсов, который должен был вылететь в 06:00, перенесли на 13:00. Пассажиры не получают обратной связи от авиакомпаний по поводу времени вылета.

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