Российские туристы стали чаще ездить на юг на поездах и автобусах

Туристы все чаще рассматривают поезд или автобус как альтернативу авиаперелетам при поездках к Черноморскому побережью.

На фоне задержек рейсов на южных направлениях россияне вынуждены искать другие маршруты. Проблемы фиксируются как на вылетах из Москвы, так и на обратных рейсах с юга. В числе проблемных направлений – Сочи, Краснодар и Геленджик.

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, в ряде случаев туристам предлагают альтернативные маршруты через Сухум и Минеральные Воды, где сохраняется стабильная работа аэропортов.

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