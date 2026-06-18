18 июня, 23:00Туризм
Российские туристы стали чаще ездить на юг на поездах и автобусах
Туристы все чаще рассматривают поезд или автобус как альтернативу авиаперелетам при поездках к Черноморскому побережью.
На фоне задержек рейсов на южных направлениях россияне вынуждены искать другие маршруты. Проблемы фиксируются как на вылетах из Москвы, так и на обратных рейсах с юга. В числе проблемных направлений – Сочи, Краснодар и Геленджик.
По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, в ряде случаев туристам предлагают альтернативные маршруты через Сухум и Минеральные Воды, где сохраняется стабильная работа аэропортов.
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