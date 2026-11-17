Чертановский суд решит вопрос об аресте обвиняемой по делу о покушении на убийство Сергея Заворотного. Это девушка 2005 года рождения. На допросе она дала признательные показания и рассказала, что в июле 2026 года стала жертвой мошенников. Они убедили девушку в том, что у нее множество иностранных счетов, откуда идет финансирование на Украину, и потребовали сотрудничества для блокировки. Для этого нужно было выполнить задание.

По координатам обвиняемая нашла в Подмосковье пакет, привезла его в столицу. Найденное в нем взрывное устройство девушка прикрепила к автомобилю Заворотного. Взрыв произвели дистанционно.

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