Полиция проверяет "черную" конюшню в Подмосковье из-за жутких условий содержания лошадей

Полиция проверяет "черную" конюшню в Раменском районе Подмосковья, где десятки лошадей содержатся в плохих условиях. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Это мои лошади, я могу зарезать кого угодно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/olesya.rastet

Около 13 тысяч лошадей зарегистрировано в Московской области – по официальным данным, это только те, которые стоят на учете у ветеринаров. При этом по всей России численность лошадей ежегодно растет и на конец 2025 года уже составляла около 1,3 миллиона животных. И если для кого-то это домашние любимцы и помощники, то порой лошади становятся инструментами для бизнеса: конный прокат, фотосессии, катание в парках, прогулки в экипажах.

При этом, согласно профильным СМИ, более половины всех конно-спортивных клубов страны (55%) сосредоточены в Москве и Московской области. Рынок огромен, и нередко делится следующим образом: клубы, где лошади являются членами семьи и спортсменами, и "черные" конюшни и прокаты, где животное воспринимается как инструмент для заработка.

Одно такое место, находящееся в Раменском районе, засняли на видео и опубликовали в Сети, что вызвало широкий резонанс. На записях видно, как одна лошадь галопом несется и падает в кучу стройматериалов, а у другого коня от истощения вовсе торчат ребра. На видео есть и очевидец, который отмечает, что животные все клещах.

Ролики о конюшне собрали тысячи просмотров, на картах появились сотни негативных отзывов, а неравнодушные жители соседних домов стали выступать с требованием о ее закрытии. К этой истории подключились и журналисты телеканала Москва 24.

Когда волонтеры и полиция приехали на место, центральные ворота конюшни оказались закрыты, и проверяющие зашли с заднего двора. На территории десятки людей пытались увести и спрятать лошадей. Внутри конюшен стоял резкий запах: в каждом стойле лежал навоз, а лошади оказались привязаны так, что даже не могли опустить голову, чтобы поесть и попить. Длины веревки также не хватало на то, чтобы животное могло лечь.

Одна из волонтеров Олеся Черепенникова рассказала телеканалу, что вообще не увидела в стойлах ни воды, ни еды. Также было непонятно, как долго лошади находились в таком положении. При этом хозяин, заметив съемку, попытался выставить журналистов на улицу.

Кроме того, после отъезда полиции представительница конюшни в телефонном разговоре с волонтером заявила, что может делать с лошадьми все, что ей захочется.





владелица конюшни Это мои лошади, и я могу зарезать кого угодно. Например, люди катаются на нем, если избили или что-то такое, я могу зарезать.

На этом фоне особенно показательна история Индиго – 4-летнего жеребца, который тоже долгие годы недоедал и жил среди навоза. Стресс от проживания в непростых условиях оказался настолько сильным, что у животного до сих пор возникает сильный триггер при прикосновении к голове, рассказала его новая владелица Полина телеканалу Москва 24.

"Возможно, потому что он постоянно был привязан за рот. Дотронуться до головы, до ушей и вообще вот до морды было почти нереально. Он прямо очень чувствительно на это все реагировал", – отметила девушка.

Увидев Индиго, она объявила сбор средств, и подписчики помогли выкупить коня почти за 400 тысяч рублей. Еще столько же ушло на лечение и реабилитацию, а содержание животного обходится в 50 тысяч в месяц. По словам Полины, у Индиго были все шансы на хорошую жизнь, поэтому оставить его в беде было нельзя. В итоге у коня началась новая жизнь, он преодолел многие страхи и теперь даже выполняет команды без амуниции.

Однако спасти остальных животных из "черной" конюшни не получается: каждая лошадь стоит минимум 500 тысяч рублей. При этом статья Уголовного кодекса о жестоком обращении требует доказать не просто плохие условия, а именно жестокость, истязания и нанесение боли зверю. Поэтому такие конюшни действуют десятилетиями, только получая штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.

Сейчас полиция изучает историю с конюшней, а ее владельцы уже пытаются продать животных незнакомым людям, отметили журналисты.

Уличный прокат

Та же схема работает и в уличном прокате, только здесь лошадь выступает не имуществом, а способом заработка. Например, в одном из парков каждые выходные детей катают на лошадях: владельцы не скрывают, что животные работают в любую погоду, рассказали журналисты.

При этом зверей содержат в парке тоже не в лучших условиях – воды нет, на земле – горсть сена, а лошади весь день стоят у ограждения.

Историю одной из таких пострадавших узнали журналисты телеканала Москва 24. Когда-то в похожих условиях содержалась мини-пони по кличке Пума, которая годами катала детей, пока ей не решили помочь прохожие. На лечение ее забрали с распухшими суставами и выраженной хромотой. Как рассказала основатель благотворительного фонда "Шанс на жизнь" Анастасия Елизарова, передние ноги животного до сих пор "врастопырочку", виной всему – прошлый образ жизни.

"Еще плюс, у нее контрактура (ограничение подвижности сустава, когда конечность не удается полностью согнуть, разогнуть, отвести или повернуть. – Прим. ред.), пони совсем маленькая. Это миниатюрные голландские пони. На таких в целом, как правило, не катают. Катают на пони <...> шотландских, которые повыше", – объяснила Елизарова.

Сейчас пострадавшей пони около 30 лет.





Анастасия Елизарова основатель благотворительного фонда "Шанс на жизнь" Привести в порядок такую лошадь, конечно, невозможно, потому что деформация ног уже очень сильная. Но снять ее хотя бы с работы и дать, как я сказала, достойное содержание. Она у нас много гуляет, на травку ходит, за ней ухаживают волонтеры, она вся чистенькая, пухленькая, откормленная. Сколько есть ей судьба, столько и отживет.

При этом зачастую судьба таких лошадей заканчивается на бойне, потому что хозяева предпочитают избавиться от обузы: содержание старой лошади или лошади с травмой обходится вдвое дороже, отметила Елизарова.

В итоге складывается злая ирония: пока на аукционе за элитное животное просят миллионы рублей, на скотобойне за лошадей просят копейки. По данным зоозащитников, выкупить коня с мясокомбината можно в среднем за 30, 50 или 100 тысяч рублей, а если питомца списывают после спорта или из-за старости, цена может упасть до 25 тысяч.

Элитные скакуны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Однако другая часть рынка выстраивает работу с лошадьми иначе – на репутации, заботе и десятилетиях труда. Пример ответственного подхода – аукцион элитных скакунов, где представлены лучшие лошади страны. Зрители наблюдают за выступлениями, присматриваются и прицениваются.

Как рассказала журналистам сооснователь Первого национального аукциона спортивных лошадей Наталья Воронова, на таких смотрах потенциальные покупатели находятся в поисках элитных пород, за которые приходится отдавать немалые деньги.

"Животные есть и по стоимости квартиры, <...> есть и по стоимости машины, есть и более доступные варианты – как поездка на море", – отметила Воронова.

При этом лошади с аукциона попадают в лучшие конюшни, а самые талантливые скакуны имеют шанс выступать на мировых состязаниях. Содержание таких животных обходится в сотни тысяч рублей в месяц.

Есть и другой пример достойного содержания – конная школа. Здесь лошади максимально ухоженные, и именно так работает бизнес, который дорожит репутацией и десятилетиями выстраивает работу. Причем здесь питомцы живут по собственному графику, рассказала телеканалу Москва 24 тренер конно-спортивного клуба Василиса Никулина.

"У нас целый день конюхи работают. Они только и делают, можно сказать, что отбивают денники (убирают огороженные стойла. – Прим. ред.), чистят одну лошадь, вторую и так далее. Одну расседлали, поседлали, третью – еще что-то. То есть все время ведется какая-то работа", – отметила Никулина.

Другая конюшня, на ВДНХ, и вовсе организована по принципу санатория: у скакунов есть процедуры красоты, особое питание, сон и даже уроки, а день расписан с утра до ночи.





Юлия Шафранова коневод Кремлевской школы верховой езды В 07:00 у них завтрак. Вот так же, как и начинается наш рабочий день. <...> Есть восполнение нагрузки, которую должна нести лошадь в дикой природе. Мы-то не можем дать лошади возможность гулять целыми днями и проходить такие расстояния, которые они проходят в дикой среде, поэтому обязательно ставим животных на "шагалку".

В свою очередь, как рассказал журналистам всадник Кремлевской школы верховой езды Павел Петров, с конем донской породы он работает уже на протяжении трех лет. Лошадь освоила все направления, блоки программы и успешно участвует в активностях.

Такие кони – настоящие артисты: играют в театре, выполняют трюки и всю жизнь проводят рядом с человеком, который защищает и заботится о них.

