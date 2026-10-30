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30 октября, 20:06

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Заводчицу из Люберец обвинили в продаже больных котят

"Большая часть умерла": подмосковную заводчицу обвинили в продаже больных котят

Подмосковную заводчицу Наталью Потапкину обвинили в продаже больных котят, на которых она якобы зарабатывает миллионы. По словам покупателей, сделки проходят на улице или в машине, а после гневных отзывов продавец меняет аккаунты и исчезает. Как распознать недобросовестного заводчика и можно ли вернуть деньги, разбиралась Москва 24.

"Целый букет заболеваний"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_fabi_curly_

Пользовательница Сети опубликовала видео, в котором обвинила заводчицу из Люберец Наталью Потапкину в продаже больных сфинксов. По ее словам, бизнес продолжается, даже несмотря на то, что ранее на владелицу питомника подали заявление в полицию. При этом, по данным СМИ, на Потапкину даже заведено уголовное дело.

Ранее клиенты пожаловались на нее журналистам РЕН ТВ. Об одном из случаев рассказала Фабиана Мовчанова, которая больше полугода боролась за питомца, потратив на лечение почти 300 тысяч рублей.

Мне все говорили: зачем ты этим занимаешься, усыпи его. Ветеринар начал осматривать котенка и сказал, что тому, скорее всего, даже нет месяца и у него целый букет заболеваний.
Фабиана Мовчанова
хозяйка сфинкса

У животного нашли глистов, блох, лишай, паразитов и инфекции. Котенка продавали по объявлению в интернете, и у заводчика была, на первый взгляд, безупречная репутация.

Валерия Сумина также приобрела сфинкса, но ее питомец погиб. За 15 тысяч рублей заводчица привезла животное в обувной коробке – котенок был худым, голодным и грязным, а через несколько дней ему стало плохо. Ветеринар выявил инфекцию, которая быстро распространилась на всех питомцев семьи.

"Мы потеряли за месяц не просто одну кошку, а двух любимых кошек. У того котенка нашли коронавирус, и наша кошка не пережила этого", – рассказала Валерия.

По словам покупателей, сделки нередко проходили на улице или в машине, а дома люди замечали, что котенок вялый, отказывается от еды и выглядит больным.

"Она была на красном "Порше" без номеров. Мы сели к ней в машину, она начала показывать вообще других котят – не тех, что были на фотографиях и видео", – отметила еще одна покупательница Полина Холодная.

Ее котенок оказался с чумкой и прожил меньше суток. Когда клиентка написала заводчице, та обвинила в смерти саму покупательницу и исчезла.

Большая часть котят умерла. Я предполагаю, что Наталья покупает котят либо в больных питомниках, либо таких, у которых нет шансов на жизнь, и везет сразу на продажу в тот же день.
Валерия Сорокова
покупательница

Сама Потапкина перекладывает вину на покупателей или просто не отвечает. Одна из пострадавших приехала к ней домой и вызвала полицейских, но даже при них заводчица не стеснялась в выражениях.

"Да может, вы его сами отравили!" – заявила она в ответ на вопрос о лечении котенка.

Журналисты утверждают, что у Потапкиной несколько аккаунтов для продажи котят: как только появляются гневные отзывы, она меняет страницу или вовсе пропадает. Ее мать Людмила, которая торгует животными в Краснодаре, также считает, что клиенты дочери сами во всем виноваты.

"Люди злыдни, наверное, больше делать нечего. Если у человека руки не оттуда растут, то все это погибнет", – заявила женщина.

Взыскать деньги

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Адвокат Вадим Багатурия заявил Москве 24, что привлечь заводчицу по статьям о жестоком обращении с животными (245 УК РФ) и мошенничестве (159 УК РФ) вряд ли удастся.

"Жестокое обращение – это, прежде всего, истязание и публикация подобных видео в Сети. Мошенничество здесь лишь формальное, так как заводчица не похищает эти деньги. Для таких преступлений характерно безвозмездное изъятие имущества путем обмана, а здесь есть передача кошек. Поэтому речь может идти только о гражданско-правовой ответственности, а не уголовной", – сказал он.

По словам правозащитника, если отталкиваться от закона "О защите прав потребителей", можно возвращать этих животных либо предъявлять иски о компенсации расходов, потраченных на лечение. При этом все траты и болезни должны быть задокументированы.

Если после покупки животного поняли, что с ним что-то не в порядке, надо связаться с заводчиком и урегулировать вопрос посредством переговоров. Если он не идет навстречу – полиция здесь ни при чем, потому что речь идет о гражданско-правовых отношениях. Это как в магазине: купить товар, а потом увидеть, что у него есть недостатки. Согласно Гражданскому кодексу, животное является имуществом.
Вадим Багатурия
адвокат

Перспективы в судебном порядке есть, но это длительный и в большинстве случаев безрезультатный процесс. Поэтому стоит все досконально проверить перед заключением сделки, резюмировал Багатурия.

На что обратить внимание?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В свою очередь, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков дал рекомендации по выбору питомника.

"Во-первых, желательно выбирать заводчика по сарафанному радио, так как любую рекламу можно сделать и затруднений это не составит. Во-вторых, это бизнес, он обязан быть зарегистрирован. Клиент должен знать все характеристики – расчетный счет, где и когда зарегистрирована сфера деятельности", – сказал он Москве 24.

Еще один шаг – никаких передач котят на улице быть не может. Это грубейшая ошибка: нужно видеть их в естественных условиях. Если заводчик говорит, что не пустит домой под любым предлогом – например, что из-за опасения принести инфекцию, – у нормальных заводчиков есть одноразовые халаты, бахилы, перчатки, это обычный расходный материал. Потенциальные владельцы должны посмотреть, где жили эти котята, нет ли посторонних запахов, какие санитарные, зоогигиенические условия. Котята не должны быть зашуганы, разбегаться от людей – они должны быть контактными.
Михаил Шеляков
ветеринарный врач высшей квалификационной категории

По его словам, нужно выбрать питомца, который понравился, взять его в руки, посмотреть. Следует обращать внимание на все видовые, клинические характеристики: чтобы не было течения из носа, из глаз, не были залипшие или покрасневшие глаза. От котенка не может пахнуть затхлым, кислым либо, наоборот, агрессивными духами. Также животное должно быть упитанным и игривым.

"Торопить с выбором никто не должен, потому что он не всегда бывает простым. Нормальный заводчик пойдет навстречу, даст время на раздумья. Здесь еще и вопрос интуиции: кто в руках лучше лежит, кто ласковее посмотрел, от кого почувствовали тепло. Должна быть эмпатия. Нельзя сказать, что, если котенок в комочек свернулся и уши прижал, это обязательно больное животное", – подчеркнул специалист.

В большинстве печальных случаев никаких договоров не заключается, а это необходимо, отметил эксперт. В документе должно быть указано, что животные обработаны от паразитов, проверены от инфекции.

"Если котенка передали на улице – к сожалению, такой черный рынок есть, но все зависит от грамотности самих будущих владельцев. Мало того что это здоровье будущего питомца, это еще и спонсирование теневого бизнеса, заключил Шеляков.

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Зудакова Татьяна

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