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12 ноября, 11:15

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек подала прошение о помиловании

Блогер Лерчек подала прошение о помиловании

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Лерчек обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала прошение о помиловании. Она в том числе обратилась к Владимиру Путину. Об этом сообщил один из ее адвокатов.

Лерчек получила пятилетний условный срок и штраф почти в 800 миллионов рублей. На прошлой неделе приговор вступил в силу и у осужденной есть 60 дней для оплаты штрафа. В то же время защита Чекалиной продолжает писать обращения в различные инстанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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