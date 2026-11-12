Блогер Лерчек подала прошение о помиловании

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала прошение о помиловании. Она в том числе обратилась к Владимиру Путину. Об этом сообщил один из ее адвокатов.

Лерчек получила пятилетний условный срок и штраф почти в 800 миллионов рублей. На прошлой неделе приговор вступил в силу и у осужденной есть 60 дней для оплаты штрафа. В то же время защита Чекалиной продолжает писать обращения в различные инстанции.

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